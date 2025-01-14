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Это другое | Трамп и его амбиции: как политические игры США влияют на глобальные конфликты?

14.01.2025

Геополитическая обстановка сегодня пугает своей нестабильностью и неоднозначностью. Смена главы Белого дома в Вашингтоне, казалось бы, должна была принести позитивные изменения, но реальность оказывается иной. 🟠 Трамп озвучил свои претензии на Гренландию, не молчит и о желании присоединить к США Канаду в качестве ещё одного штата. 🟠 Какова реальная ситуация с конфликтом на Украине и какие надежды можно возлагать на переговоры с Россией? 🟠 Какие неожиданные последствия могут возникнуть в результате действий США? Ответы на эти и многие другие вопросы — в проекте "Это другое".

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Это другое | Трамп и его амбиции: как политические игры США влияют на глобальные конфликты?