Богодель: Внутри политическая ситуация в Беларуси сегодня благоприятная, народ во многом сплотился

По его словам, за небольшой промежуток времени (с 2020-го по 2025 г.), между одними президентскими выборами и этой электоральной кампанией, народ во многом сплотился, произошло понимание и переосознание, в какой ситуации оказался мир. "Нам повезло, что за эти 5 лет мы смогли, по большому счету, вернуть все то, что было утрачено. Мы развернулись от той политики, которую мы искали прежде всего в Европе, чувствуя себя частью этого европейского дома, где мы были просто на правах пасынка. И сегодня мы перешли действительно в евразийское пространство, где нас, оказалось, ждали, - отметил он. - Не только в рамках Союзного государства, но и в рамках таких серьезнейших организаций, как Шанхайская организация сотрудничества, или такого важного клуба, который только сегодня начинает набирать обороты, - БРИКС. Мы возглавляем ЕАЭС уже в 2025 году. У нас есть целая программа, каким образом развивать наше евразийское содружество. Это дает возможность на перспективы для всего нашего региона".