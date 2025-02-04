Служба внешней разведки России сообщила, что в штаб-квартире НАТО все больше задумывается о смене власти в Украине. Руководство альянса хочет заморозить конфликт путем вывода сторон на диалог о начале урегулирования. При этом в Вашингтоне и Брюсселе сходятся во мнении, что главной помехой для реализации такого сценария является Зеленский.

Сергей Михеев, политолог (Россия):

"У Трампа есть всего-навсего 4 года, больше он не избираем, поэтому его задача максимум - это стать таким историческим событием, и он постоянно об этом говорит. Главный вопрос - готов ли Трамп к долгой серьезной работе, или ему нужно только шоу? Если ему нужно быстрое, блестящее шоу, то он может точно так же быстро и бесславно провалиться, и дальше вопрос, что он будет делать. Или он обидится и пойдет по пути ухудшения ситуации, или он просто отойдет и скажет: не хотите, не надо, это ваше дело, что хотите, то и делайте".

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Политолог отметил, что главные противники Трампа и главные проблемы Трампа находятся внутри США. "Внешняя политика для него вторична. Он хотел бы, конечно, выступить миротворцем, сказать, что он спас весь мир от третьей мировой войны или на раз-два урегулировал сложный конфликт, но в общем и целом для него это вторично. Его главные задачи, главные противники и главные проблемы лежат внутри США", - считает Михеев.

По его мнению, Россия могла бы воспользоваться ситуацией. "Но уж как получится, это посмотрим", - предположил Сергей Михеев.

В НАТО хотели бы избавиться от главы киевского режима. В идеале в результате фиктивных выборов, которые могут пройти осенью. До этого момента подписать мирное соглашение сам Зеленский не может, разве что председатель Рады.

Российская сторона подчеркивает, что легитимность украинских переговорщиков должна быть подтверждена юристами.

"Если сейчас мы начнем вести переговоры, то они будут нелегитимны, - сказал президент Российской Федерации Владимир Путин. - Здесь есть, правда, проблема. Почему? Потому что когда нынешний глава режима (только так сегодня его можно называть) подписывала этот указ, он был относительно легитимным президентом. А теперь-то он не может его отменить, потому что он нелегитимный. Вот фишка-то в чем. Засада в чем? Ловушка. Но, в принципе, по большому счету, если хотят это сделать, юридический способ есть. Пожалуйста, пускай там в соответствии с Конституцией это сделает председатель Рады. Если есть желание, можно закрыть любой вопрос юридического характера. Пока мы такого желания просто не видим".

Завершение конфликта действительно лежит на поверхности и зависит в первую очередь от Запада. Если прекратятся поставки оружия и денег киевскому режиму, все закончится за несколько дней. Но у Зеленского своя песня. Ее, правда, уже никто не слушает, но иногда этот инфошум прорывается.

У США на это свои планы. Трамп сообщил в эфире Fox News, что у него уже запланированы контакты с Россией и Украиной. Правда, подтверждения этому нет. А в штаб-квартире НАТО для дискредитации Зеленского планируют обнародовать сведения о присвоении им и его командой 1,5 млрд долларов, выделенных на вооружение.

Тимур Шафир, секретарь Союза журналистов России:

"Трамп хочет быть не столько миротворцем, сколько хочет понимать, куда тратятся деньги его страны и зачем они туда тратятся. Трамп - коммерсант. Трамп - бизнесмен. Он в первую очередь считает деньги - свои и своих налогоплательщиков. Для чего он это считает, понятно, потому что он собирается с точки зрения своих интересов навести порядок в своей стране и готовить Штаты к глобальному мировому конфликту уже с противостоянием с Китайской Народной Республикой и т. д".

По словам секретаря Союза журналистов России, при любых раскладах действий Трампа Украина является проигравшей стороной. "Она американцам и Трампу не нужна. С каждым днем она теряет свою субъектность в глазах Трампа. На данном этапе это чемодан без ручки. То есть, и бросить пока жалко, потому что как минимум не провели аудит того, сколько туда вгрохали, и не определили того, кто будет за это отвечать", - отметил Тимур Шафир.

Кроме того, планируется вскрыть схему вывода Зеленским и его окружением за границу денежного довольствия 130 тыс. погибших украинских военнослужащих, которые продолжают числиться живыми.