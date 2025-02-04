Это другое |В НАТО хотят избавиться от Зеленского! |Когда будут переговоры между Россией и Украиной? 04.02.2025

В связи с изменениями американского курса появилась надежда на то, что переговоры о мире между Россией и Украиной - близки. При этом активное выпячивание желания Трампа стать миротворцем в этой истории, лишний раз демонстрирует, что Украина сама по себе не принимает решений! А значит договариваться о судьбе Украины будут Трамп и Путин. Зеленский останется в стороне как давно разыгранная карта. При этом ряд стран Евросоюза делают все возможное, чтобы эти боевые действия продолжались, как и 10 лет назад после подписания "Минска-2".