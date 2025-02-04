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Это другое |В НАТО хотят избавиться от Зеленского! |Когда будут переговоры между Россией и Украиной?
04.02.2025
В связи с изменениями американского курса появилась надежда на то, что переговоры о мире между Россией и Украиной - близки. При этом активное выпячивание желания Трампа стать миротворцем в этой истории, лишний раз демонстрирует, что Украина сама по себе не принимает решений! А значит договариваться о судьбе Украины будут Трамп и Путин. Зеленский останется в стороне как давно разыгранная карта. При этом ряд стран Евросоюза делают все возможное, чтобы эти боевые действия продолжались, как и 10 лет назад после подписания "Минска-2".
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