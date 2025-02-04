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Период украиноцентричной повестки в США ушел в прошлое - российский дипломат
Метания украинской власти вызывают все больше и больше вопросов. Заявления Зеленского - это некая попытка угадать настроение нового руководителя Соединенных Штатов и сказать: "Вот я готов на эту роль". Таким мнением в программе "Это другое" поделился посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
По его словам, Зеленский начинает уже активно сдавать в паблик компромат на предыдущего своего куратора - президента Байдена. Пытается рассказать о том, что более 100 млрд, выделенных на Украину, просто не дошли до нее. "Куда же они делись?.. Зеленский потихонечку примеряет на себя уже статус некоего свидетеля, который хотя бы в этом качестве мог бы быть интересен Трампу. Поэтому это поиск Украиной себя во внешней повестке Соединенных Штатов. Это так и надо воспринимать как пробные шары, которые Зеленский очень активно метает в разные стороны, с одной стороны, пытаясь поддерживать взаимоотношения с Великобританией и другими странами Европы, которые пока занимают провоенную позицию и не намерены прекращать кровопролитие в Украине. И всячески пытаются втянуть США в этот кейс", - пояснил Мирошник.
Он отметил, что сейчас есть заявления Великобритании, Франции, Польши - государств, задача которых - спровоцировать Соединенные Штаты на продолжение финансирования украинского кризиса.
Родион Мирошник:
"Европа на сегодняшний день не готова взвалить на себя те объемы, которые требует Зеленский на продолжение конфликта, на продолжение содержания украинского псевдогосударственного образования, которое находится на внешнем содержании. И это внешнее содержание они пытаются найти".
Период украиноцентричной повестки в США ушел в прошлое, заявил посол.
Продолжение конфликта в Украине, по его словам, пока не находит поддержки у новой власти Соединенных Штатов, которая сдвинула вектор в другую сторону и более прагматично подходит к разрешению этой ситуации. "И Украина там не находится на первых ролях. Сейчас есть другая повестка, которую диктует уже Трамп. И новоназначенный руководитель Госдепа США отправился не в Киев, он отправился в Панаму, - подчеркнул Родион Мирошник. - И тем самым просто демонстрируется, что у новой власти США есть несколько другие приоритеты, чем необходимость поддерживать украинский кейс".