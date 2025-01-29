Толвинский: Белорусское государство и народ проявили стойкость в сопротивлении внешним факторам

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Международный наблюдатель на выборах Президента Беларуси от Польши Кшиштоф Толвинский, политик и председатель оппозиционной партии "Фронт", сказал, что белорусам должно быть безразлично, что там считают польские и другие европейские политики. Потому что пришло время перенимать принципы не только проведения выборов, но и управления страной именно у Беларуси.
Кшиштоф Толвинский в программе "Это другое" поблагодарил власти Беларуси за приглашение и отметил, что его порадовала спокойная и очень позитивная атмосфера выборов. "Это очень демократическое отношение общества, белорусских граждан к этим выборам, что проявилось в явке", - считает он.
Международный наблюдатель предполагал, что явка на выборах Президента Беларуси будет 85 % и даже боялся этого, потому что для многих политиков и журналистов в Европе это подозрительно, поскольку они измеряют все своими мерками, пояснил он. По его словам, сложно мобилизовать общество на Западе пойти на выборы, мотивировать, чтобы оно почувствовало свою значимость и было ощущение нужности каждого голоса. Огромный успех, если придет 60-70 %, считает политик.
"В этом Беларусь добилась первенства. И это первенство отчасти является проблемой для Беларуси, потому что приходится убеждать европейцев, что такое участие общественности существует, - сказал Кшиштоф Толвинский. - Но самое главное на этих выборах то, на мой взгляд, что белорусское государство, белорусский народ проявили стойкость в сопротивлении внешним факторам, внешним центрам, вспоминая при этом события пятилетней давности, спровоцированные различными фондами, грантами".
Политик подчеркнул, что в 2020-м это касалось и иностранного бизнеса. "Здесь каждый хотел преследовать свои интересы. Ведь речь шла не о Беларуси, не о благе белорусского государства и простых белорусов. Каждый хотел добиться своей цели, как это было в Центральной Европе на протяжении веков. И за это время благодаря работе белорусского государства был выстроен этот иммунитет. И вы попрощались со всеми этими внешними факторами агентуры влияния", - Кшиштоф Толвинский.