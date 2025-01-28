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Это другое| ЕС не признаёт победы Лукашенко? Беларуси фиолетово их мнение!

28.01.2025

Евросоюз ждёт отмашки Трампа по признанию выборов в Беларуси! Об этом заявил польский политик, международный наблюдатель на выборах Президента Беларуси Кшиштоф Толвинский. Политик отмечает, что это признание НЕ НУЖНО ни белорусскому народу, ни Александру Лукашенко, но такой политический манёвр способен положительно повлиять на геополитическую ситуацию в мире. - Почему недоволен Запад?

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Это другое| ЕС не признаёт победы Лукашенко? Беларуси фиолетово их мнение!

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