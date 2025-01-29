Толвинский усомнился в объективности заявления Сикорского из-за его британского паспорта

Глава польского МИД Радослав Сикорский заявлял о непризнании выборов в Беларуси еще до того, как они состоялись. Как нужно реагировать на такие выпады Польши и Запада в целом против Республики Беларусь, в программе "Это другое" попросили прокомментировать польского политика, председателя оппозиционной партии "Фронт" Кшиштофа Толвинского.

"Прежде всего как польский политик я прошу прощения у белорусского народа за заявление министра иностранных дел Республики Польша", - сказал Кшиштоф Толвинский. По его словам, то, как прошли выборы, это заслуга белорусов, нации и белорусской власти.

Политик также обратил внимание, что у Сикорского когда-то был британский паспорт. "С кем ментально связан этот министр иностранных дел? Связан ли он с моей нацией или с интересами других наций? - задал вопросы председатель оппозиционной партии "Фронт". - У меня большие сомнения на этот счет. Поэтому меня как поляка его мнение не интересует, мне как поляку это неинтересно".