Встретится ли Трамп с Путиным, пройдут ли переговоры по Украине?

Переговоры однозначно будут, они будут многоуровневыми, не только между Россией и Украиной. Таким мнением в программе "Это другое" поделился заместитель начальника факультета Генштаба Военной академии Беларуси Андрей Богодель.

Дональд Трамп недавно заявлял, что он знает о желании Владимира Путина встретиться. "Я собираюсь встретиться очень скоро. Я бы сделал это раньше, но нужно попасть в офис сначала", - сказал он.

На самом верхнем, на стратегическом уровне переговоры будут непосредственно вестись с Соединенными Штатами, причем вопросы Украины там будут не самые главные, считает эксперт. "Что касается арктических территорий, Африки и других регионов, в том числе и Ближнего Востока, Центральной Азии или Южного Кавказа - эти вопросы будут решаться непосредственно на самом верхнем уровне с Соединенными Штатами, - отметил он. - Вопросы, связанные именно с расположением войск, с действиями соответствующих группировок и расширением НАТО на восток, будут решаться вместе с Соединенными Штатами и другими странами Запада, которые представлены сегодня в Европе. А на самом низшем тактическом уровне они будут решаться в Украине. В этой ситуации вялотекущий конфликт, замороженный или незамороженный, он по сути своей будет не разрешен. И Россию будут постоянно держать за то самое место для того, чтобы не давать ей далеко оторваться, и она была бы постоянно в той договоронужной позиции, которая прежде всего необходима Соединенным Штатам и странам Запада".

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