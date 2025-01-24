Америка никогда не будет прежней с Трампом - настанет ли новая эра в американской политике?

Трамп мечтает войти в историю как миротворец и объединитель. Об этом он заявил в своей инаугурационной речи.

Новый старый президент США сразу уже после официального вступления в должность подписал почти 200 указов, меморандумов и распоряжений. Из них 78 отменяют распоряжения времен Байдена.

Например, Трамп внес Кубу обратно в список государств - спонсоров терроризма спустя всего неделю после исключения из него. После этого он бросил в толпу маркеры, которыми подписывал документы.

Америка никогда не будет прежней с Трампом? Первые действия нового президента говорят лишь о его непостоянстве и экспрессивности, что заставляет больше напрячься, чем расслабиться и наблюдать за происходящим.

Среди поручений нового главы Белого дома приостановление на 90 дней помощи другим странам. Это необходимо администрации Трампа для анализа ее эффективности и соответствия новой политике Вашингтона.

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Трамп заявил, что в дальнейшем собирается оказывать иностранную помощь только тем, кто является друзьями США. Указ подписан, но в нем остается много неизвестных. Например, пока неизвестно, на какие организации он распространяется и есть ли в этом списке неправительственные. Неясно и касается ли решение Украины и Израиля.

Трамп заявил о намерении построить самую сильную армию, которую когда-либо видел мир. Но отметил, что военный успех США отныне будет измеряться не только победами в битвах, но и войнами, которых удалось избежать. Также он пообещал забрать назад контроль над Панамским каналом, который, по его мнению, сейчас у Китая. А мощь США остановит все войны и принесет новый дух единства в мир. Судя по предыдущим заявлениям Трампа о присоединении Гренландии и Канады, можно говорить с уверенностью, что мир - это понятие растяжимое для американцев.

Агентство Reuters пишет, что большая часть риторики и политика отражала его слова 8-летней давности, когда он впервые был приведен к присяге в качестве президента и говорил о стране с убитой экономикой и городами, погрязшими в преступности.

"В своей инаугурационной речи президент Дональд Трамп обещал новый золотой век, выставляя себя объединителем. Но для речи, которая возвещала светлое будущее, она часто перекликалась с прошлым. Трамп также призывал к единству, когда впервые вступил в должность в 2017 году. Однако его последующее президентство было отмечено расколом как в риторике, так и в политике", - отмечает агентство.