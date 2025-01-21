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Это другое| Что ждет мир с приходом Трампа? Какие политические изменения ожидают Украину и весь мир?

21.01.2025

Трамп мечтает войти в историю как миротворец и объединитель - об этом он заявил в своей инаугурационной речи. Сразу после официального вступления в должность новоиспеченный президент США подписал почти 200 указов, среди которых 78 - отмены распоряжений времен Байдена. Но действительно ли он сможет изменить ход событий? - Как отразится на международных отношениях его решение приостановить помощь другим странам? - Почему Зеленский остался без приглашения на инаугурацию и что это значит для Украины? - Станет ли Трамп символом единства или продолжит политику конфликтов?

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Это другое| Что ждет мир с приходом Трампа? Какие политические изменения ожидают Украину и весь мир?

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