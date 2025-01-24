Трамп - бизнесмен и президент. Вытянет ли он из ЕС все, что до этого не успел Байден?

20 января 2025 года в должность официально вступил новоизбранный президент США Дональд Трамп. На сегодняшний день внутренняя экономическая ситуация в Соединенных Штатах неоднозначная, но что касается взаимоотношений США с Евросоюзом, то в первую очередь Трамп - бизнесмен. Из ЕС он вытянет все, что до этого не успел Байден и его администрация.

Авторский взгляд Ксении Лебедевой на политические события в мире в проекте "Это другое" смотрите ЗДЕСЬ

Американцы умело использовали СВО. Крупные европейские заводы были перевезены на территорию США. Некоторые производства на территории Евросоюза перестали существовать. Так исчезли конкуренты. В ЕС остались лишь две страны, не готовые молчать - Словакия и Венгрия. Но пока премьер Словакии Фицо заявляет, что наложит вето на дальнейшую европейскую помощь Киеву, Киев уже перекрыл Венгрии трубопровод, по которому газ поступал в страну из России.

"То, что сейчас происходит на венгерских заправках, просто возмутительно, - заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. - В последние дни в сфере энергосбережения Европы произошли тревожные события. Украинцы перекрыли трубопровод, по которому газ поступал в Венгрию, а американская администрация ввела санкции, которые вызвали рост цен на энергоносители в Европе. Европа стремительно приближается к новому энергетическому кризису. Венгрия должна оставаться в стороне, что непросто, потому что то, что сейчас происходит на венгерских заправках, уже вызывает возмущение. Теперь наша задача - защитить единственный оставшийся газопровод, по которому газ поступает с территории России в Венгрию. Этот трубопровод тянется в Венгрию через Сербию. Нам нужно работать вместе, чтобы защитить наши семьи и домохозяйство, и наши плечи от постоянно растущих цен на энергоносители".

"Зеленский считает, что все должны быть его слугами. Нашла коса на камень. Склоняюсь к необходимости наложить вето на дальнейшую европейскую финансовую помощь Киеву", - заявил словацкий премьер Роберт Фицо.

Все происходящее в ЕС только на руку американскому бизнесу, потому что именно он поставляет в Евросоюз энергоносители втридорога. Пока зарабатывает американский бизнес, Зеленский и его компания в Украине живут на широкую ногу. Конечно, Трамп на государственном уровне может запретить финансировать Украину и поставлять ей американское оружие, но есть масса организаций, через которые Вашингтон продолжит эту войну, поскольку без войны и без разорения своих конкурентов Америка никогда не будет великой, потому что она погрязла в долгах и лжи.