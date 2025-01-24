"Я в гости без приглашения не могу" - Зеленский хотел на инаугурацию Трампа, но что-то пошло не так

"Я не могу приехать на инаугурацию, особенно во время войны, если президент Трамп напрямую меня не пригласит. Это просто некрасиво, - заявил Владимир Зеленский в интервью американскому интервьюеру Лексу Фридману.

"Я бы хотел, конечно. Я буду смотреть на то, что у нас сейчас происходит, потому что есть тяжелые моменты эскалации. Но честно, я не могу приехать, особенно во время войны, если президент Трамп напрямую меня не пригласит. Это просто некрасиво. Я знаю, что в целом лидеров как-то не приглашают на инаугурацию президентов Соединенных Штатов Америки. Я знаю, что есть лидеры, которые сами по себе могут просто приехать, захотят и приедут. И я знаю темперамент некоторых таких людей, они могут сами приехать. Для меня это очень-очень тяжело. Я такой человек, я в гости без приглашения не могу", - сказал он.

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При этом Трамп-младший в социальной сети заявил, что Зеленский трижды просил, чтобы его пригласили, но ко двору он как-то не пришелся даже как придворный шут.

"Самое смешное, что он трижды неформально просил приглашение и каждый раз получал отказ. Теперь он ведет себя так, как будто решил не ехать. Что за чудак?" - написал Трамп-младший в соцсети.

Пусть к Зеленскому и относятся, как к использованному мусорному пакету, но это пока ни о чем не говорит. В своей инаугурационной речи Трамп не упомянул ни Россию, ни Украину. Эксперты склоняются к тому, что Трамп хорошо разделяет то, что он говорил до официального вступления в должность и после, чтобы не использовали против него.