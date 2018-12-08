3.64 BYN
3.14 BYN
3.47 BYN
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Маршрут построен | Горки08.12.2018
Маршрут построен | Бобруйский район05.04.2025
Маршрут построен | Дятловский район29.03.2025
Маршрут построен | Жабинковский район22.03.2025
Маршрут построен | Молодечненский район15.03.2025
Маршрут построен | Ветковский район08.03.2025
Маршрут построен | Сморгонский район01.03.2025
Маршрут построен | Докшицы23.02.2025
Маршрут построен | Брест15.02.2025
Маршрут построен | Дзержинский район09.02.2025
Маршрут построен | Витебск01.02.2025
Маршрут построен | Минская область26.01.2025
Маршрут построен | Вилейка19.01.2025
Маршрут построен | Борисов11.01.2025
Маршрут построен | Жировичи05.01.2025
Маршрут построен | Молодечно29.12.2024
Маршрут построен | Витебск21.12.2024
Маршрут построен | Витебск14.12.2024
Маршрут построен | Ошмяны07.12.2024
Каменецкий район | Брестская область01.12.2024
Старые дороги | Минская область24.11.2024
Маршрут построен | Горки
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