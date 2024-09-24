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Технополис

ТЕХНОПОЛИС - авторская рубрика на тему последних событий из мира "Науки и технологий".

Когда полетим на Марс? В каком скафандре? На каком космическом корабле? Чем, в пути, нам поможет искусственный интеллект и почему некоторые говорят, что лучше остаться дома? Об этом и не только узнаем вместе в рубрике ТЕХНОПОЛИС.

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Ракеты вместо самолетов | Колонии бактерий в пустыне | Стойкость древесины в космосе

Смотрите в этом выпуске: — Ракеты вместо пассажирских самолётов. — Колонии бактерий обнаружили в сложных для жизни условиях. — Стойкость древесины в открытом космосе проверят японские ученые.

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