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Технополис
ТЕХНОПОЛИС - авторская рубрика на тему последних событий из мира "Науки и технологий".
Когда полетим на Марс? В каком скафандре? На каком космическом корабле? Чем, в пути, нам поможет искусственный интеллект и почему некоторые говорят, что лучше остаться дома? Об этом и не только узнаем вместе в рубрике ТЕХНОПОЛИС.
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Смотрите в этом выпуске: — Ракеты вместо пассажирских самолётов. — Колонии бактерий обнаружили в сложных для жизни условиях. — Стойкость древесины в открытом космосе проверят японские ученые.
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