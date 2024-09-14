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Кафедральный собор Пинского диоцеза
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О семье клирика Свято-Георгиевского прихода города Минска Михаила Стрехи
XXХ Международные Кирилло-Мефодиевские Чтения
Храм Святого Духа в поселке Гатово
Свято-Елисеевский Лавришевский мужской монастырь
Храм святителя Николая Чудотворца
Духовно-просветительский и культурно-образовательный центр Новогрудской епархии
Древняя Троицкая церковь в поселке Телядовичи
Свято-Елисаветинский Mонастырь - город Минск
Свято-Духов кафедральный собор г. Минска