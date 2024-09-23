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Твой город
"Твой город" - программа о Минске - с разных ракурсов и с погружением в прошлое! Город достижений и возможностей, интересных открытий и событий. Всё, что произошло за неделю в жизни мегаполиса, - расскажут корреспонденты программы "Твой город".
Новые туристические маршруты, реализация крупных инвестпроектов, строительство жилья, детских садов и школ, благоустройство дворов и парков, открытие спортивных арен и небольших площадок для занятий воркаутом.
Всё это - каждое воскресенье на Первом информационном! Открывайте и вы вместе с нами яркий, мобильный, современный и талантливый "Твой город"!
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