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Твой город

"Твой город" - программа о Минске - с разных ракурсов и с погружением в прошлое! Город достижений и возможностей, интересных открытий и событий. Всё, что произошло за неделю в жизни мегаполиса, - расскажут корреспонденты программы "Твой город".

Новые туристические маршруты, реализация крупных инвестпроектов, строительство жилья, детских садов и школ, благоустройство дворов и парков, открытие спортивных арен и небольших площадок для занятий воркаутом.

Всё это - каждое воскресенье на Первом информационном! Открывайте и вы вместе с нами яркий, мобильный, современный и талантливый "Твой город"!

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