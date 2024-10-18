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Суд решит
Первое судебное шоу в истории белорусского телевидения. Проект реализуется совместно с Верховным судом Республики Беларусь и Министерством юстиции.
В каждом выпуске рассматриваются три дела из реальной судебной практики, а также спорные случаи, которые могут возникнуть в обычной жизни.
В эфире по со вторника по пятницу в 20:05
Наследие двоеженца
Истцу, по завещанию от умершего возлюбленного, досталась квартира, однако, позже выяснилось, что жилплощадь принадлежит не только ей, но и его бывшей жене. Требует понудить бывшую супругу покойного возлюбленного продать долю в квартире. Ответчик с иском не согласна: уверена, что квартира покойного мужа должна принадлежать ей и их общим детям.
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