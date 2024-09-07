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Один день
Ольга Кленицкая - начальник участка строчевышитых изделий УП "Скарбница"
Последние видео
Андрей Зыль - начальник пошивочного цеха Национального Академического Театра им. Я.Купалы
Юрий Ярошевич - начальник службы государственного протокола МИД Республики Беларусь
Наталья Коротина - директор гимназии-колледжа при академии музыки
Ольга Пархута - заместитель директора ГУК "Коссовский дворцово-парковый комплекс"
Николай Мочанский - начальник Минского аэроклуба ДОСААФ
Анжела Железняк - учитель биологии ГУО "Жодинская женская гимназия"
Николай Шиковецкий - заместитель директора - главный инженер ОАО "Бархим"
Руслан Сороковой - генеральный директор ОАО "Гомельское ПО "Кристалл"
Виктор Гривицкий - главный инженер ЗАО "Молодечномебель"