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Твой город | Минск всю эту неделю жил и дышал спортом

Минск всю эту неделю жил и дышал спортом, выбирал лучшие интеллектуальные разработки и отражался в кристаллах ледяных скульптур – это программа о Твоем городе.

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