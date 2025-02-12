8 лет назад был презентован белорусский электромобиль, собранный на Борисовском заводе. - В чем принципиальное отличие белорусского электромобиля образца 2017 года от последних образцов? - Как сегодня выстраивается работа с предприятиями, которые вовлекаются в этот проект? - Стоит ли ждать снижение цены на автомобиль? Об этом и не только рассказал Александр Белевич заместитель гендиректора Объединенного института машиностроения НАН Беларуси.

Актуальное интервью | Александр Белевич

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