Актуальное интервью | Александр Егоров 01.01.2025

Важно вкладывать деньги в производственную сферу и инфраструктуру Об этом заявил Александр Егоров Заместитель главы администрации Президента. - Итоги 2024: Какие отрасли показали себя с хорошим плюсом по росту? - Инвестиции и инвестпроекты в предстоящем году? - Инфляция и повышение цен. За счёт чего это происходит?