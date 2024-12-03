Актуальное интервью | Ашхабадская конференция | Военная активность НАТО | Последствия санкций 03.12.2024

На Ашхабадской конференции обсуждались важные вопросы, касающиеся международного диалога и безопасности. Каковы ключевые инициативы, выдвинутые белорусской делегацией? Об этом в "Актуальном интервью" рассказал Валерий Гайдукевич, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси. - В чем заключается необходимость равного отношения к парламентам стран-участниц ОБСЕ? - Как Россия готовится отвечать на угрозы НАТО? - Каковы последствия действующих санкций и торговых барьеров для международного сотрудничества?