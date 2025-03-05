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Актуальное интервью | Денис Мелешкин

05.03.2025

Развитие рынка маркетплейсов | Знак "Сделано в Беларуси" | Электронная торговля. В Беларуси активно развивается рынок маркетплейсов, что соответствует мировым тенденциям в электронной торговле. О важности этого сегмента для экономики страны, а также растущем интересе потребителей к онлайн-покупкам рассказал Денис Мелешкин, заместитель председателя Белорусской торгово-промышленной палаты. - Какие страны являются примерами для Беларуси в сфере электронной торговли? - Каковы преимущества получения знака "Сделано в Беларуси" для производителей? - Какие платформы являются ключевыми для белорусских производителей?

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Актуальное интервью | Денис Мелешкин

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