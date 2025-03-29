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Актуальное интервью | Дмитрий Корзун

29.03.2025

Что изменится в сотовой связи для белорусов? Новые тарифы, защита от навязанных подписок и амбициозные планы по улучшению интернета до 2030 года — об этом в "Актуальном интервью" расскажет Дмитрий Корзун, начальник управления Министерства связи и информатизации Беларуси.

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Актуальное интервью | Дмитрий Корзун

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