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Актуальное интервью | Елена Болигатова

09.03.2025

В Беларуси запретили привязку аренды к валюте. Как скажется на экономике? Только в белорусских рублях! Арендную плату в Беларуси уже официально отвязали от иностранной валюты. Почему мы пошли на такой шаг? Рассказала замминистра экономики Беларуси Елена Болигатова. - Когда белорусы полностью откажутся от доллара? - Особенности валютной психологии - Насколько выросло доверие к национальной валюте?

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Актуальное интервью | Елена Болигатова

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