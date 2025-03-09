В Беларуси запретили привязку аренды к валюте. Как скажется на экономике? Только в белорусских рублях! Арендную плату в Беларуси уже официально отвязали от иностранной валюты. Почему мы пошли на такой шаг? Рассказала замминистра экономики Беларуси Елена Болигатова. - Когда белорусы полностью откажутся от доллара? - Особенности валютной психологии - Насколько выросло доверие к национальной валюте?

Актуальное интервью | Елена Болигатова

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