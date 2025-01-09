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Актуальное интервью | Эван Ньюман
09.01.2025
Из Калифорнии в Брест: как американец адаптировался к жизни в Беларуси Что удивило американского беженца Эвана Ньюмана в белорусской культуре и обществе? Каково это - адаптироваться к жизни в новой стране и какие культурные различия он заметил? Об этом поговорили в "Актуальном интервью". - Как он справляется с языковым барьером? - Какие блюда из белорусской кухни ему понравились, и как они отличаются от американских? - Как белорусы помогали ему в трудные времена?
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