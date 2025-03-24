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Актуальное интервью | Геннадий Трубило

24.03.2025

Министр жилищно-коммунального хозяйства Беларуси Геннадий Трубило в "Актуальном интервью" поделился достижениями и планами в развитии сферы ЖКХ, обращая внимание на важность труда работников отрасли. Во Дворце Республики накануне профессионального праздника чествовали лучших работников жилищно-коммунального хозяйства. Заслуженные награды получили 83 человека. Эти люди, посвятившие более 10-15 лет своей жизни отрасли, внесли значимый вклад в развитие своих предприятий. В планах на ближайшие годы - капитальный ремонт 3% жилищного фонда, обеспечение 100% потребителей качественной питьевой водой и развитие системы переработки отходов. В 2025 году завершится программа "Чистая вода", а также продолжится развитие инфраструктуры для улучшения условий жизни в агрогородках.

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Актуальное интервью | Геннадий Трубило

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