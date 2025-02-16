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Актуальное интервью | Григорий Абрамович

16.02.2025

Диалог конфессий в Беларуси | Места духовной силы в Гродно и Витебске. Многоконфессиональный диалог внутри страны на высоком уровне. Пора выходить на международный! Смотрите в новом выпуске: - Центром иудаизма в Беларуси может стать Воложинская иешива - Духовный щит над Беларусью - Религия вне политики?

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Актуальное интервью | Григорий Абрамович

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