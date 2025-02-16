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Актуальное интервью | Григорий Абрамович
16.02.2025
Диалог конфессий в Беларуси | Места духовной силы в Гродно и Витебске. Многоконфессиональный диалог внутри страны на высоком уровне. Пора выходить на международный! Смотрите в новом выпуске: - Центром иудаизма в Беларуси может стать Воложинская иешива - Духовный щит над Беларусью - Религия вне политики?
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20 видео
Актуальное интервью | Григорий Абрамович16.02.2025
Актуальное интервью | Виталий Вабищевич16.02.2025
Актуальное интервью | Оливер Кемпкенс16.02.2025
Актуальное интервью | Иван Полевода15.02.2025
Актуальное интервью | Сергей Кацко15.02.2025
Актуальное интервью | Динара Смольская14.02.2025
Актуальное интервью | Кирилл Коротеев14.02.2025
Актуальное интервью | Андрей Алешкин13.02.2025
Актуальное интервью | Виктор Гутько13.02.2025
Актуальное интервью | Алексей Чуканов13.02.2025
Актуальное интервью | Максим Рыженков12.02.2025
Актуальное интервью | Александр Белевич12.02.2025
Актуальное интервью | Анна Рябова11.02.2025
Актуальное интервью | Руслан Пархамович11.02.2025
Актуальное интервью | Алеся Абраменко09.02.2025
Актуальное интервью | Виктория Агафонова08.02.2025
Актуальное интервью | Денис Маркин05.02.2025
Актуальное интервью | Сергей Пац05.02.2025
Актуальное интервью | Игорь Карпенко05.02.2025
Актуальное интервью | Игорь Петришенко04.02.2025
Актуальное интервью | Григорий Абрамович
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