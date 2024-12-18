Актуальное интервью | Игорь Голуб 18.12.2024

Европа возобновит авиасообщение с Беларусью? | Новые региональные аэропорты. Авиаотрасль переориентирована на сотрудничество с дружественными странами! Подчеркнул директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Игорь Голуб. - Оман и Сейшельские острова: куда можно летать из Беларуси? - Сколько новых рейсов в регионы РФ запущено в 2023-2024 годах? - Развитие полётов из региональных аэропортов