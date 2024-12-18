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Актуальное интервью | Игорь Голуб
18.12.2024
Европа возобновит авиасообщение с Беларусью? | Новые региональные аэропорты. Авиаотрасль переориентирована на сотрудничество с дружественными странами! Подчеркнул директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Игорь Голуб. - Оман и Сейшельские острова: куда можно летать из Беларуси? - Сколько новых рейсов в регионы РФ запущено в 2023-2024 годах? - Развитие полётов из региональных аэропортов
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