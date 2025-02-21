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Актуальное интервью | Игорь Копылов
21.02.2025
В Китае издан белорусско-китайский словарь, в Японии открыты курсы по изучению белорусского языка. Как белорусский язык развивается в современном мире? Об этом рассказал Игорь Копылов, директор филиала Института языкознания им. Якуба Коласа Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси. - Какие существуют новые инициативы и проекты по восстановлению памятников письменности? - Чем белорусский язык интересен для зарубежных исследователей? - Какие вызовы стоят перед белорусским языком в эпоху глобализации?
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Актуальное интервью | Игорь Копылов
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