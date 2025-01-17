Актуальное интервью | Ольга Чуприс 17.01.2025

Системная ревизия законодательства была проведена в Беларуси по поручению Главы государства. О её итогах рассказала замглавы администрации Президента Ольга Чуприс. - Какие основные проблемы были выявлены в текущем законодательстве? - Как будет организован процесс упрощения нормотворчества? - Какое влияние окажет участие граждан в создании новых правовых актов? - Какие шаги предпримет правительство для улучшения качества законодательства?