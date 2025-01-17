3.38 RUB
3.47 USD
3.57 EUR
Актуальное интервью | Ольга Чуприс
17.01.2025
Системная ревизия законодательства была проведена в Беларуси по поручению Главы государства. О её итогах рассказала замглавы администрации Президента Ольга Чуприс. - Какие основные проблемы были выявлены в текущем законодательстве? - Как будет организован процесс упрощения нормотворчества? - Какое влияние окажет участие граждан в создании новых правовых актов? - Какие шаги предпримет правительство для улучшения качества законодательства?
Выпуски
20 видео
Актуальное интервью | Ольга Чуприс17.01.2025
Актуальное интервью | Ирина Лашук17.01.2025
Актуальное интервью | Вячеслав Данилович15.01.2025
Актуальное интервью | Дмитрий Пантус14.01.2025
Актуальное интервью | Андрей Бекета12.01.2025
Актуальное интервью | Сергей Медведев11.01.2025
Актуальное интервью | Ирина Курочкина10.01.2025
Актуальное интервью | Юрий Назаренко10.01.2025
Актуальное интервью | Николай Зарубицкий09.01.2025
Актуальное интервью | Эван Ньюман09.01.2025
Актуальное интервью | Сергей Рачков09.01.2025
Актуальное интервью | Алексей Богданов08.01.2025
Актуальное интервью | Игуменья Гавриила06.01.2025
Актуальное интервью | Ирина Гагарина06.01.2025
Актуальное интервью | Наталья Карчевская04.01.2025
Актуальное интервью | Роман Самуль03.01.2025
Актуальное интервью | Главный Дед Мороз Беларуси | Владимир Радивилов03.01.2025
Актуальное интервью | Ольга Шпилевская01.01.2025
Актуальное интервью | Александр Егоров01.01.2025
Актуальное интервью | Роман Головченко31.12.2024