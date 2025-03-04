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Актуальное интервью | Отмена роуминга между Беларусью и Россией. Развитие отношений между странами

04.03.2025

Беларусь и Россия отменили роуминг с 1 марта. Это решение упростит пребывание белорусов в России, а россиян в Беларуси. Таким мнением поделился чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в России Александр Рогожник. - В каких ещё областях планируем наращивать сотрудничество?

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Актуальное интервью | Отмена роуминга между Беларусью и Россией. Развитие отношений между странами

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