Беларусь и Россия отменили роуминг с 1 марта. Это решение упростит пребывание белорусов в России, а россиян в Беларуси. Таким мнением поделился чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в России Александр Рогожник. - В каких ещё областях планируем наращивать сотрудничество?

Актуальное интервью | Отмена роуминга между Беларусью и Россией. Развитие отношений между странами

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