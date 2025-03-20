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Актуальное интервью | Петр Миклашевич

20.03.2025

Какова роль Конституции в обеспечении прав и свобод граждан в Беларуси? Об этом поговорили в "Актуальном интервью" с Петром Миклашевичем, председателем Конституционного суда Республики Беларусь. - Какие изменения были внесены в Конституцию, и как они влияют на дальнейшее развитие нашей страны? - Как осуществляется защита прав и свобод человека в рамках действующей правовой системы? - Как граждане могут лучше понимать свои права и обязанности, закрепленные в Конституции?

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Актуальное интервью | Петр Миклашевич

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