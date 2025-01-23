Актуальное интервью | Руслан Пархамович 23.01.2025

Что нужно знать о строительной амнистии? Каковы причины продления срока действия строительной амнистии? Об этом в "Актуальном интервью" рассказал Руслан Пархамович, министр архитектуры и строительства Беларуси. - Насколько востребован этот механизм среди граждан? - Какие объекты попадают под действие указа и какие требования необходимо соблюдать? - Каковы перспективы ввода нового жилья в соответствии с правилами строительной амнистии? - Что будет с теми, кто не успеет узаконить свои постройки в установленные сроки?