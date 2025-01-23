Актуальное интервью | Руслан Пархамович

Что нужно знать о строительной амнистии?
Каковы причины продления срока действия строительной амнистии? Об этом в "Актуальном интервью" рассказал Руслан Пархамович, министр архитектуры и строительства Беларуси.
- Насколько востребован этот механизм среди граждан?
- Какие объекты попадают под действие указа и какие требования необходимо соблюдать?
- Каковы перспективы ввода нового жилья в соответствии с правилами строительной амнистии?
- Что будет с теми, кто не успеет узаконить свои постройки в установленные сроки?