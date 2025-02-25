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Актуальное интервью | Сергей Хоменко
25.02.2025
Какие направления в этом году ставит парламентская дипломатия в ЕАЭС? | Цели устойчивого развития. "В Правительстве рассмотрена стратегия устойчивого развития до 2040 года. И сегодня с гордостью говорю о том, что мы являемся по многим целям, образцом выполнения этих решений" Об этом рассказал Сергей Хоменко Зампредседателя Совета Республики Национального собрания Беларуси. - Какие направления в этом году для себя ставит парламентская дипломатия в ЕЭС? - Соблюдение баланса национальных интересов с международными интересами: в чем эффективность такого подхода? - Что превалирует сильнее: экономика над социальным сектором, социальный сектор над экологией или экология над экономикой?
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Актуальное интервью | Сергей Хоменко
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