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Актуальное интервью | Сергей Серебряков
02.03.2025
Конструктивная кооперация: Как Беларусь и Россия развивают машиностроение? Беларусь и Россия активно сотрудничают в сфере тракторостроения и машиностроения. О важности конструктивной кооперации и взаимодействия между предприятиями двух стран рассказал Сергей Серебряков, генеральный директор ПАО "Кировский завод" и председатель правления Союза промышленников "Прогресс". - Какие комплектующие производятся в Беларуси для тракторостроения? - Какова роль молодежи в развитии конструкторских и технологических школ на предприятиях? - Какие вызовы ожидают промышленников в 2025 году?
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Актуальное интервью | Сергей Серебряков
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