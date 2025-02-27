—Как сегодня представлена инновационная инфраструктура Беларуси? —Интересны ли технопарки белорусским предпринимателям? —Высокотехнологичному Китаю интересны наши разработки?

Актуальное интервью | Сергей Шлычков

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