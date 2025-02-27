3.61 BYN
3.18 BYN
3.33 BYN
Актуальное интервью | Сергей Шлычков
27.02.2025
—Как сегодня представлена инновационная инфраструктура Беларуси? —Интересны ли технопарки белорусским предпринимателям? —Высокотехнологичному Китаю интересны наши разработки?
Выпуски
20 видео
Актуальное интервью | Сергей Шлычков27.02.2025
Актуальное интервью | Роман Синиченко28.02.2025
Актуальное интервью | Руслан Панкратов28.02.2025
Актуальное интервью | Владимир Привалов28.02.2025
Актуальное интервью | Павел Ткач28.02.2025
Актуальное интервью | Кирилл Данилькевич28.02.2025
Актуальное интервью | Сергей Рачков27.02.2025
Актуальное интервью | Андрей Кузнецов27.02.2025
Актуальное интервью | Дмитрий Демидов26.02.2025
Актуальное интервью | Сергей Лукашевич25.02.2025
Актуальное интервью | Сергей Хоменко25.02.2025
Актуальное интервью | Александр Тихонов25.02.2025
Актуальное интервью | Татьяна Астрейко24.02.2025
Актуальное интервью | Наталья Кураш23.02.2025
Актуальное интервью | Андрей Мамыкин22.02.2025
Актуальное интервью | Александр Яковчиц22.02.2025
Актуальное интервью | Эдикас Ягелавичюс21.02.2025
Актуальное интервью | Игорь Копылов21.02.2025
Актуальное интервью | Юрий Чеботарь20.02.2025
Актуальное интервью | Александр Маркевич19.02.2025
Актуальное интервью | Сергей Шлычков
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ce4761c8-b510-4a5e-9517-0282d8653c03/conversions/a354329e-1696-486e-9a80-9436c2cc32ad-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ce4761c8-b510-4a5e-9517-0282d8653c03/conversions/a354329e-1696-486e-9a80-9436c2cc32ad-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ce4761c8-b510-4a5e-9517-0282d8653c03/conversions/a354329e-1696-486e-9a80-9436c2cc32ad-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ce4761c8-b510-4a5e-9517-0282d8653c03/conversions/a354329e-1696-486e-9a80-9436c2cc32ad-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.by—Как сегодня представлена инновационная инфраструктура Беларуси? —Интересны ли технопарки белорусским предпринимателям? —Высокотехнологичному Китаю интересны наши разработки?