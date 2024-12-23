Актуальное интервью | Татьяна Лугина 23.12.2024

Роботизация производственного процесса: белорусский легпром планирует за 2-3 года максимально уйти от ручного труда при пошиве белья и текстиля. - Глубокая переработка льна. - Постельное белье: дизайнеры легпрома создают шедевры! Об этом и не только мы поговорили с председателем концерна "Беллегпрома" Татьяной Лугиной.