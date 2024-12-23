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Актуальное интервью | Татьяна Лугина
23.12.2024
Роботизация производственного процесса: белорусский легпром планирует за 2-3 года максимально уйти от ручного труда при пошиве белья и текстиля. - Глубокая переработка льна. - Постельное белье: дизайнеры легпрома создают шедевры! Об этом и не только мы поговорили с председателем концерна "Беллегпрома" Татьяной Лугиной.
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