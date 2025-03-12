Как изменился спрос на квартиры? Какие факторы влияют на цены, и кто сегодня является активным покупателем? Об этом мы поговорили с Вероникой Соловьевой, начальником управления оценки Национального кадастрового агентства Беларуси. - Кто сегодня покупает жильё в Беларуси: местные жители или иностранцы? - Какие самые популярные типы квартир на рынке и что ищут покупатели? - Какие регионы Беларуси становятся наиболее востребованными для покупки жилья?

Актуальное интервью | Вероника Соловьева

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