Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Вопрос номер одинСкажинемолчиРазговор у ПрезидентаАктуальное интервьюИнтервью Президента Республики БеларусьВеремейчик: откровения боевика

Актуальное интервью | Вероника Соловьева

12.03.2025

Как изменился спрос на квартиры? Какие факторы влияют на цены, и кто сегодня является активным покупателем? Об этом мы поговорили с Вероникой Соловьевой, начальником управления оценки Национального кадастрового агентства Беларуси. - Кто сегодня покупает жильё в Беларуси: местные жители или иностранцы? - Какие самые популярные типы квартир на рынке и что ищут покупатели? - Какие регионы Беларуси становятся наиболее востребованными для покупки жилья?

Выпуски

20 видео

Актуальное интервью | Вероника Соловьева

Похожие программы