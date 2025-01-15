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Актуальное интервью | Вячеслав Данилович
15.01.2025
О крахе однополярного мира в "Актуальном интервью" рассказал депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Вячеслав Данилович. - Западные элиты заинтересованы в разжигании напряженности? - Шаткость гегемонии: формирование многополярного мира - Кризис диалога: договариваться можно - верить нельзя?
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20 видео
Актуальное интервью | Вячеслав Данилович15.01.2025
Актуальное интервью | Дмитрий Пантус14.01.2025
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Актуальное интервью | Ирина Курочкина10.01.2025
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Актуальное интервью | Эван Ньюман09.01.2025
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Актуальное интервью | Алексей Богданов08.01.2025
Актуальное интервью | Игуменья Гавриила06.01.2025
Актуальное интервью | Ирина Гагарина06.01.2025
Актуальное интервью | Наталья Карчевская04.01.2025
Актуальное интервью | Роман Самуль03.01.2025
Актуальное интервью | Главный Дед Мороз Беларуси | Владимир Радивилов03.01.2025
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Актуальное интервью | Роман Головченко31.12.2024
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Актуальное интервью | Вадим Елфимов30.12.2024