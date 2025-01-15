Актуальное интервью | Вячеслав Данилович 15.01.2025

О крахе однополярного мира в "Актуальном интервью" рассказал депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Вячеслав Данилович. - Западные элиты заинтересованы в разжигании напряженности? - Шаткость гегемонии: формирование многополярного мира - Кризис диалога: договариваться можно - верить нельзя?