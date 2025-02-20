Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Вопрос номер одинСкажинемолчиРазговор у ПрезидентаАктуальное интервьюИнтервью Президента Республики БеларусьВеремейчик: откровения боевика

Актуальное интервью | Юрий Чеботарь

20.02.2025

Вклад малого бизнеса в экономику Беларуси: цифры и факты. Юрий Чеботарь. Малый и средний бизнес составляет около 30% ВВП и обеспечивает 1,4 миллиона рабочих мест. За последние 30 лет количество малых предприятий значительно возросло, что подтверждает их важность для экономики. -Какова роль кооперации между малым и крупным бизнесом в современных условиях? -Какие новые финансовые инструменты доступны для стартапов и малых предприятий? -Каковы перспективы роста числа малых предприятий в ближайшие 5-10 лет?

Выпуски

20 видео

Актуальное интервью | Юрий Чеботарь

Похожие программы