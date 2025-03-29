Актуальное интервью | Юрий Чеботарь Как регионы становятся драйверами экономики Беларуси? Инициатива "Один район – один проект" уже дала плоды, а новая региональная программа обещает ещё больше возможностей. О развитии территорий, создании рабочих мест и планах до 2030 года в "Актуальном интервью" расскажет Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси.

Актуальное интервью | Юрий Чеботарь

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