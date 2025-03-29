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Актуальное интервью | Юрий Чеботарь
29.03.2025
Актуальное интервью | Юрий Чеботарь Как регионы становятся драйверами экономики Беларуси? Инициатива "Один район – один проект" уже дала плоды, а новая региональная программа обещает ещё больше возможностей. О развитии территорий, создании рабочих мест и планах до 2030 года в "Актуальном интервью" расскажет Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси.
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Актуальное интервью | Юрий Чеботарь29.03.2025
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Актуальное интервью | Сергей Тележинский28.03.2025
Актуальное интервью | Александр Пипкин28.03.2025
Актуальное интервью | Валентин Семеняко28.03.2025
Актуальное интервью | Владимир Можейко27.03.2025
Актуальное интервью | Алёна Домасевич26.03.2025
Актуальное интервью | Фарид Гаибов25.03.2025
Актуальное интервью | Сергей Медзвецкас25.03.2025
Актуальное интервью | Алексей Беляев24.03.2025
Актуальное интервью | Елена Белонович24.03.2025
Актуальное интервью | Геннадий Трубило24.03.2025
Актуальное интервью | Алексей Стук24.03.2025
Актуальное интервью | Иван Стародубцев23.03.2025
Актуальное интервью | Глеб Лапицкий21.03.2025
Актуальное интервью | Дмитрий Aлeйников21.03.2025
Актуальное интервью | Эрбол Султанбаев21.03.2025
Актуальное интервью | Александр Вольфович21.03.2025
Актуальное интервью | Петр Миклашевич20.03.2025
Актуальное интервью | Юрий Чеботарь
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