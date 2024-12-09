Актуальное интервью | Анжелика Курчак: мы видим, что неонацистские настроения возрождаются 09.12.2024

На недавней Минской международной выставке-ярмарке было представлено издание "Геноцид белорусского народа". Почему эта тема становится особенно актуальной в современном обществе? Об этом рассказала Анжелика Курчак, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. - Как возрождение неонацистских настроений влияет на восприятие исторической памяти? - Какие уроки мы можем извлечь из нашей истории, чтобы предотвратить повторение трагедий прошлого? - Как молодое поколение, выросшее в мирное время, воспринимает эти события?