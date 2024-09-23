Актуальное интервью | Казбек Тайсаев 23.09.2024

Белорусский опыт востребован на международной арене. "Народ России как любил, так и любит Президента Беларуси", - таким мнением поделился Казбек Тайсаев, депутат Государственной думы Федерального собрания России, член ЦК КПРФ. • Миротворческие инициативы Беларуси • Взаимодействие Беларуси и России • Развитие космонавтики