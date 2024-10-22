Актуальное интервью | Анатолий Котов 22.10.2024

О белорусско-российских отношениях мы поговорили с Анатолием Котовым - специальным представителем губернатора Санкт-Петербурга по вопросам экономического развития. • Рост товарооборота Беларуси и Санкт-Петербурга • Продвижение техники совместного производства на международном рынке