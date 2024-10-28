Белорусские таможенники продолжают внедрять современные технологии для упрощения оформления товаров 28.10.2024

В сентябре в Беларуси была оформлена первая электронная декларация на территории ЕАЭС для товаров личного пользования. Это полноценный электронный документ, который практически не отличается от бумажной декларации. Но теперь для удобства въезжающих в Беларусь ее можно заполнить онлайн. Для того, чтобы это стало возможным, пришлось даже внести изменения в закон о таможенном регулировании, которые вступили в силу в 2024 году. К этому времени рассмотрено уже более 5,5 тыс. таких документов, половина из которых подавалась на границе и в аэропорту. Также белорусской таможней внедрен и удаленный выпуск легковых автомобилей, ввозимых для личного пользования белорусами. О подробностях нововведений, а также других уникальных методиках в работе таможенников, в большом интервью рассказал председатель ГТК Владимир Орловский.