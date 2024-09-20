Что привлекает в Беларуси участников Коммунистической партии разных стран? 20.09.2024

Почему Беларусь стала "маяком справедливости" и примером серьезного развития социализма для многих стран? Об этом и не только поговорили с Сергеем Сыранков, Первым секретарем ЦК Коммунистической партии Беларуси. Он поделится своим мнением о разрыве между обществом и государством на Западе, а также о том, как демократические ценности, ранее поддерживаемые в Европе и США, потеряли свою актуальность. 🔹Каковы причины растущего интереса к Беларуси со стороны международных делегаций? 🔹Как текущая международная обстановка влияет на деятельность Коммунистической партии? 🔹Почему, по мнению Сергея Александровича, наблюдается рост интереса к идеям социализма и равенства среди населения? 🔹Как Коммунистическая партия Беларуси использует международные контакты для продвижения своих идей и целей?