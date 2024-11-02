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Диалог с Западом |Ключевые игроки на мировой карте|Женщины в дипломатии

02.11.2024

Это будет совершенно новая архитектура международной безопасности. Об этом заявила Руководитель Центра поддержки и развития общественных инициатив "Креативная дипломатия" Наталья Бурлинова. - Возможен ли диалог с Западом как раньше или нужно его выстраивать по-новому? - Будущее Беларуси на новой геополитической карте? - Ажиотаж Минской международной конференции по безопасности.

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Диалог с Западом |Ключевые игроки на мировой карте|Женщины в дипломатии