Оздоровление в Беларуси | Насколько загружены санатории в Беларуси? 03.11.2024

Об этом рассказал Геннадий Болбатовский директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению. - Насколько увеличилось число желающих за последние годы оздоровиться в белорусских здравницах? - Достаточно ли у нас сегодня ресурса, чтобы удовлетворить запросы населения? - Как прошла летняя оздоровительная кампания? Все ли удалось? И какие планы на ближайшее время?